Infortunio Kvaratskhelia: oggi gli esami a Castel Volturno. Cosa ha detto Khvicha allo staff medico Napoli

Khvicha Kvaratskhelia a rischio per Napoli-Atalanta? Il calciatore ha accusato un problema all'inguine durante la gara di ritorno dei playoff contro la Grecia. La qualificazione storica della sua nazionale ha cancellato qualsiasi dolore a Khvicha il quale però ha rassicurato fin da subito tutto lo staff medico e non solo a Castel Volturno. Tuttavia, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il calciatore verrà sottoposto a degli esami medici quest'oggi a Castel Volturno per fugare ogni dubbio.

Infortunio Kvaratskhelia con la Georgia: le ultime

Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, la presenza di Kvara nel match di sabato non dovrebbe dunque essere a rischio. Lo stesso calciatore ha rassicurato lo staff medico azzurro che però vuole fare dei controlli più approfonditi per non correre rischi inaspettati: