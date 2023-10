Il Mattino - Superclassico al Maradona: finita l'era Messi-CR7, ecco Vinicius contro Kvaratskhelia

Ultime notizie UEFA Champions League - Generazione Z: stasera al Maradona si sfideranno Vinicius Jr e Kvaratskhelia, per il big match del Gruppo C fra Napoli e Real Madrid. Ne parla in questi termini l'edizione odierna de Il Mattino:

"Stasera Vinicius e Kvara si troveranno uno contro l'altro per la prima volta in carriera e chissà che questo non possa diventare un "superclassico" del calcio di domani. Finita l'era di Messi contro Cristiano Ronaldo, la Champions League e l'Europa sono alla ricerca degli eredi perfetti. L'anagrafe è tutta dalla parte del brasiliano e del georgiano che nello stadio intitolato a Maradona faranno di tutto per dimostrare di essere all'altezza dei mostri sacri che li hanno preceduti. Sarà una sfida senza esclusione di colpi. Kvara preferisce l'assist, Vinicius bada più al sodo: ma quando si tratta di saltare l'uomo non si fanno problemi, testa alta, finta di corpo e oplà. Entrambi sono partiti con il freno a mano tirato in questa stagione e quella di stasera sembra l'occasione migliore per il semaforo verde: start, proprio come se fosse uno dei loro videogiochi preferiti. Per la gioia dei tifosi di Napoli e Real Madrid, ma anche per tutti quelli della loro generazione: Generazione Z".