Gazzetta - Sul Napoli piovono dubbi: Garcia ha smontato in fretta la squadra che ha vinto lo scudetto

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come il Napoli sia cambiato piuttosto in fretta da Spalletti a Garcia. Il quotidiano spiega nel dettaglio cosa appare diverso rispetto alla scorsa stagione.

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Pensavamo che qualcosa avrebbe cambiato, ma non immaginavamo che Rudi Garcia avrebbe smontato in fretta il Napoli scudetto di Spalletti. Della squadra campione è rimasto il multi-funzionalismo di Di Lorenzo, terzino che sa farsi ala o mezzala a seconda delle circostanze. Il resto è differente, a partire dalla postura. Lobotka non è più così centrale, è diventato un regista di transito, non orienta più. Non è chiaro quale sia il punto di attracco di Garcia. Smontare è facile, rimontare è difficile: oggi sul Napoli piovono dubbi".