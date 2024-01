Gazzetta - Non solo Nehuen Perez, il Napoli monitora anche altri due nomi dall'estero per la difesa

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che oltre al difensore Nehuen Perez dell'Udinese, il Napoli stia seguendo con grande attenzione anche altri due profili per rinforzare la retroguardia:

"Intento ambizioso, considerando che il margine potrebbe essere minore: l’Atletico Madrid vanta il diritto di recompra se il difensore dovesse rimanere a Udine e la società vorrebbe monetizzare un importo simile. Anche in questo caso, la volontà del diretto interessato può indirizzare favorevolmente le discussioni: il procuratore di Perez, infatti, si è esposto definendo un onore l’interesse del Napoli e sottolineando la suggestione di un calciatore argentino nello stadio intitolato a Maradona. In alternativa, oltre ad Adarabioyo del Fulham che è in scadenza, si segue anche Finn Van Breemen, classe 2003 del Basilea".