Garcia-Napoli: De Laurentiis piomba a Castel Volturno, pronto un comunicato sulla riconciliazione

De Laurentiis è pronto a fare la stessa mossa come capitato con Spalletti. Il presidente del Napoli piomberà a Castel Volturno per avvisare la squadra e poi potrebbe fare un comunicato ufficiale pubblico per tutti e dare conferma che Garcia resti sulla panchina azzurra.

Garcia Napoli: De Laurentiis ha deciso

Napoli - E' probabile che De Laurentiis si fermerà qui per la scelta del nuovo allenatore. L'impressione, secondo Il Mattino, è che ora De Laurentiis, dopo aver scaricato elegantemente Garcia, faccia retromarcia. Ora c'è da capire cosa farà nei prossimi giorni De Laurentiis. I pochissimi fidati che lo circondano consigliano un gesto di riconciliazione pubblica con Garcia: un comunicato potrebbe essere una strada.

Ma di sicuro quello che tutti si aspettano è che De Laurentiis piombi a Castel Volturno per dire alla squadra (quando sarà al completo) che Garcia è e resterà l'allenatore. Perché se non lo manda via, questa è la soluzione per rimettere il condottiero in sella al cavallo. Lo fece con Spalletti, dopo il ribaltone di Empoli. Se decide che resterà Garcia, gli tocca muoversi con decisione.