De Laurentiis come una guardia del corpo a Castel Volturno: è stato asfissiante su Rudi Garcia, favoriti i colloqui con i calciatori

Napoli - Il Napoli prova a ricompattarsi grazie al proprio presidente Aurelio De Laurentiis che ha messo tutti in riga in queste ultime ore a Castel Volturno dove ci sono Rudi Garcia e i giocatori non partiti con le Nazionali.

Aurelio è stato più asfissiante di una guardia del corpo, lo ha marcato stretto anche durante le due sedute di allenamenti alle quali ha presenziato, ha favorito colloqui con i calciatori e pure con l’agente Giuffredi che aveva avuto un battibecco a distanza. Un lodevole tentativo di creargli intorno un clima di ritrovata serenità, con la presenza forte del patron che già da sola è sufficiente a spegnere ogni frizione. A riportarlo è Tuttosport.