CorSport - Terremoto Salernitana: via Liverani e Sabatini. Ecco chi prenderà il loro posto

Serie A - Nuovo terremoto in casa Salernitana. Come si legge sul Corriere dello Sport verrà esonerato l'allenatore Liverani. Anche Sabatini potrebbe salutare:

"Liverani ha le ore contate. Sarà esonerato. E potrebbe concludersi anche l’esperienza di Sabatini a Salerno. La società campana prenderà spunto da questa profonda crisi per pensare al futuro. Per la panchina il ritorno di Inzaghi è una delle ipotesi. L’altra riguarda la soluzione interna che porta a Colantuono. Per il ruolo di direttore sportivo, invece, i nomi sotto osservazione sono quelli di Taibi e Foggia".