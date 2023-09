CorSport - Napoli sul podio dei gol divorati: dato emblematico rispetto alla gestione Spalletti

Calcio Napoli - L'imprecisione del Napoli sotto la porta avversaria è un dato decisamente preoccupante dopo 270 minuti di campionato. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la differenza rispetto allo scorso anno è abbastanza netta sotto questo aspetto. Il Napoli è penultimo in classifica come efficacia delle conclusioni a rete con solo il 9,1% di precisione.

Napoli impreciso sotto porta

