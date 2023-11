CorSera - Le sanzioni Figc e Uefa costano 115 milioni alla Juventus

Serie A - L'edizione odierna del Corriere della Sera ha quantificato quanto costano in milioni di euro le sanzioni sportive a carico della Juventus:

"I processi sportivi in Italia e in Europa costano 115 milioni di euro alla Juventus. È lo stesso consiglio di amministrazione a quantificare i danni delle sanzioni ricevute per il caso plusvalenze e per le «manovre stipendi» con cui, in piena pandemia, il club aveva rinviato il pagamento di alcune mensilità ai calciatori.

Tali effetti negativi sono già stati scontati per circa il 20% nella stagione 2022/23, chiusa con una perdita di 123,6 milioni. Il residuo 80% dei 115 milioni di danni economici sarà assorbito nella stagione in corso, 2023/24, che gli stessi vertici della società prevedono quindi di chiudere ancora in rosso. Da qui la decisione del cda di proporre un aumento di capitale da 200 milioni all’assemblea degli azionisti del 23 novembre".