CorSera - Addio Pioli? Il Milan deciderà solo a maggio: spunta l'ipotesi Napoli, ma...

Calciomercato Napoli - Il Corriere della Sera racconta il "Triste, solitario e (forse) finale" di Stefano Pioli al Milan: adesso è seriamente a rischio. Il quotidiano oggi in edicola racconta i dettagli e gli scenari:

"La sua storia col Milan, iniziata nell’ottobre del 2019, sembra più vicina ai titoli di coda. Una decisione verrà presa solo a fine stagione, ma da giovedì le sue chance di conferma sono drasticamente calate. La «settimana chiave», per usare le parole dell’ad Furlani, s’è aperta come peggio non si poteva: non solo la squadra è stata eliminata ai quarti di Europa League, l’ultimo obiettivo stagionale rimasto, ma lo ha fatto perdendo malamente all’Olimpico contro una Roma che si è dimostrata migliore in tutto. Lunedì c’è il derby-verità che in caso di sconfitta potrebbe consegnare lo scudetto all’Inter: modo peggiore per arrivarci non c’era.

La scelta verrà presa solo a fine stagione, è il messaggio che filtra con forza da Casa Milan. A decidere saranno il patron Cardinale col presidente Scaroni, il super consulente Ibrahimovic, l’ad Furlani e il dt Moncada. Sul tavolo verranno messe attenuanti e aggravanti, come è giusto che sia. Partendo da un punto basilare: Pioli ha ancora un anno di contratto, quindi significa che andrebbe trovato un accordo, a meno che non sia lui a scegliere di cambiare squadra (Napoli?). Restasse, il contratto in scadenza non sarebbe un problema per la proprietà".