Cori razzisti dai tifosi del Napoli? Un equivoco! Ecco cos'è successo nel settore ospiti a San Siro

Chiusa per razzismo. La prima partita del 2023 della Lazio nel suo Olimpico, domenica contro l’Empoli, si giocherà con la curva Nord vuota. Il giudice sportivo ha chiuso per un turno il settore dopo i cori razzisti verso i due giocatori neri del Lecce, lo zambiano Lameck Banda e il francese Samuel Umtiti. Rischia anche il Napoli, come racconta Repubblica.

Cori razzisti dai tifosi del Napoli? Un equivoco

“il giudice sportivo, avendo riscontrato espressioni razziste contro Lukaku partite dal terzo anello blu dove c’erano i tifosi ospiti, ha chiesto chiarimenti per capire quale settore occupino abitualmente nelle gare in casa (ma la vendita era vietata ai residenti in Campania). Può trattarsi però di un equivoco: il verso in questione sarebbe il “Kim-Kim-Kim” scandito quando il coreano ha vinto un duello col belga. Chi non lo conosce può scambiarlo per una serie di buu razzisti”

