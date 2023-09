Caso Elmas: solo 21 minuti giocati con Garcia, contratto fino al 2025 e nessun rinnovo

Oggi sul Corriere del Mezzogiorno si parla - tra le altre cose - di Eljif Elmas, il centrocampista macedone del Napoli che nelle prime tre giornate di campionato ha giocato appena 21 minuti. Se Spalletti aveva abituato la tifoseria a vedere ogni settimana in campo Elmas, spesso prima alternativa a subentrare dalla panchina, quest'anno invece "non sembra più in cima alle scelte" di Rudi Garcia.

Ultime notizie: Elmas ha un contratto con il Napoli fino al 2025 ma, come sottolinea il Corriere, non ci sono all'orizzonte incontri per il suo rinnovo. Il rischio è che Elmas quest'anno non trovi spazio, anche perché Raspadori sembra essere diventato la prima alternativa a Kvaratskhelia sull'esterno destro, mentre l'arrivo di Cajuste a centrocampo e quello di Lindstrom in attacco offrono maggiori soluzioni a Garcia, a cui spetterà il compito di "non impoverire un talento che in passato ha dato un notevole contributo al Napoli".