Colloquio Calzona-Juan Jesus ieri a Castel Volturno: le parole del difensore

Napoli - Juan Jesus è arrabbiato per la sentenza. Non lo ha nascosto scrivendo una nota sul sito della SSC Napoli, ma anche parlando ieri con l'allenatore Francesco Calzona a Castel Volturno come si legge sulle pagine de Il Mattino. Il difensore brasiliano non ha nascosto il dolore per questa ferita che si porterà dentro per molto tempo. Tutto il napoli si è schierato ovviamente con lui.

Caso Acerbi: Juan Jesus ha parlato con Calzona

Come si legge su Il Mattino nell'allenamento di ieri a Castel Volturno, c'è stato un colloquio tra Francesco Calzona e Juan Jesus. L'allenatore, impegnato con la nazionale slovacca, ha voluto capire in prima persona lo stato d'animo del suo calciatore dopo la sentenza del giudice sportivo. I due si sono rivisti praticamente dopo 10 giorni. Juan Jesus ha detto al suo allenatore "Mi passerà". In lui c'è grande rammarico per la mancata sanzione ad Acerbi e non l'ha certamente nascosto scrivendo quella nota con i suoi legali.