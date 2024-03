Caso Acerbi, cortocircuito Inter: possibile multa dopo le frasi a Juan Jesus, tra oggi e domani incontrerà il legale del club. Dichiarazioni mai concordate

Ultime notizie Serie A - Il day after Acerbi-Juan Jesus per l’Inter è stato tribolato, il club è da sempre fortemente schierato contro il razzismo. Ne parla Tuttosport.

Il ritorno a Milano di Acerbi ha provocato un ulteriore corto circuito:

“Frasi in libertà pronunciate senza essere concordate con nessuno. Molto probabilmente già oggi, o al massimo domani, Beppe Marotta, ad del club, attende Acerbi in sede per fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’accaduto. Con lui ci sarà Angelo Capellini, legale dell’Inter, anche perché andrà preparata la linea difensiva, in attesa di essere convocati dalla Procura Federale.

Inizialmente l’orientamento del club era di non multare Acerbi, visti gli accadimenti serali è difficile che non accada. Ad amplificare il fastidio le parole pronunciate pure da Pastorello, agente di Acerbi, non pensando agli effetti collaterali che hanno provocato le sue dichiarazioni nella controparte”