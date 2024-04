Calzona mette spalle al muro i giocatori: ritiro punitivo fino al 26 maggio se perdono con la Roma

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela cos'è successo ieri a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la disfatta di Empoli. Francesco Calzona si è tramutato in sergente di ferro, promettendo il ritiro punitivo immediato in caso di sconfitta con la Roma domenica sera alle ore 18:00 allo stadio Maradona:



"A gamba tesa contro la crisi, con il piglio inedito del sergente di ferro. Francesco Calzona ha tenuto tutti a rapporto ieri a Castel Volturno, staff e dirigenti compresi. Il Napoli è spalle al muro: o reagisce domenica contro la Roma al Maradona, o scatterà davvero il ritiro punitivo fino al termine della stagione. Tolleranza zero, con un richiamo specifico alla compattezza".