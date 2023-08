Il Napoli vuole Koopmeiners: colpo scudetto di ADL, il giocatore ha avuto una promessa dall'Atalanta

Il Napoli è pronto a chiudere un grande colpo a centrocampo come quello che porta il nome di Koopmeiners dell'Atalanta. Il club azzurro ha pronta la maxi offerta da presentare al club bergamasco per convincerlo a lasciarlo andare subito.

Napoli - Il Napoli vuole Teun Koopmeiners dell'Atalanta, perché in un colpo solo troverebbe qualità, esperienza, fisico e gol. E poi intelligenza tattica, assist e tempi di inserimento. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'arrivo di Koopmeiners al Napoli garantirebbe il salto di qualità. De Laurentiis prepara l’offerta, sapendo che viene considerato un giocatore incedibile dall’Atalanta. Lo stesso Gasperini lo considera intoccabile.

Il Napoli sa bene che dovrà presentare un'offerta vicina ai 35 milioni all'Atalanta per convincerla a cedere Koopmeiners. Perché è vero che il club bergamasco non ha bisogno di vendere, soprattutto dopo la maxi cessione di Hojlund al Manchester United.

Difficile però dire no a possibili 35 milioni per il centrocampista che aspetta e non ha voglia di andare al braccio di ferro, ma mesi fa aveva confessato l’ambizione di giocare la Champions League, ottenendo una promessa di cessione in caso di offerta congrua. Per Koopmeiners un sacrificio si può fare e De Laurentiis lo sa: lui per primo vuol regalare al Napoli un’altra opzione da scudetto.