Il Mattino distrugge gli azzurri: il gol preso farebbe diventare rossi persino una squadra d'Eccellenza

Notizie Napoli Calcio - L'edizione odierna de Il Mattino non fa molti giri di parole sulla prestazione del Napoli in quel di Cagliari. Gli azzurri non hanno giocato una buona gara, ma erano riusciti comunque a portarsi in vantaggio. Quando tutto sembrava ormai andato in porto, ecco l'errore fatale difensivo che ha dato a Luvumbo il pallone del pareggio a pochi secondi dalla fine.

Meret Cagliari-Napoli 1-1

Cagliari Napoli 1 1

Ecco il commento de Il Mattino sul pareggio subito in extremis dal Napoli ieri pomeriggio sul campo del Cagliari ad opera dell'attaccante Luvumbo: