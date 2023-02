Biglietti Eintracht-Napoli: disagi di TicketOne, tifosi infuriati

La giornata di ieri è stata quella dell'uscita dei biglietti di Eintracht Francoforte Napoli con tanti disagi che si sono venuti a creare su TicketOne, soprattutto per gli abbonati.

Biglietti Eintracht-Napoli: TicketOne crea disagi agli abbonati

Napoli - In tanti attendevano questo momento da tempo e c'è stato un chiaro problema per l'acquisto dei biglietti. Attese di due ore sul sito online che è andato subito in tilt per le oltre 8 mila richieste e per i soli 2700 biglietti disponibili per Eintracht Francoforte-Napoli. Sono molti i tifosi rimasti senza biglietto, in particolare per gli abbonati che hanno reagito sui social infuriati per la situazione che si è venuta a creare.