Acqua passata tra De Laurentiis e Garcia: a Castel Volturno si è parlato delle prossime partite

Napoli - Il Napoli prova a mettersi alle spalle questo momento difficile e ora sembra rientrato il caso Garcia che è stato ad un passo dall'esonero. Ci sono aggiornamenti sull'allenatore del Napoli che ha incontrato De Laurentiis in una full immersion di due giorni e poi il rompete le righe.

Aurelio De Laurentiis anche ieri è rimasto a Castel Volturno al fianco del Napoli per il secondo giorno di fila. Il presidente ha assistito all'intera seduta di lavoro degli azzurri in mattinata per poi pranzare con Garcia prima di rientrare a Roma.

Come riporta Il Mattino si prova a respirare un'aria di distensione insomma dopo il gelo dei giorni scorsi e le stoccate di ADL che aveva delegittimato l'allenatore. Acqua passata? Così pare o almeno così si prova a trasmettere. Si è parlato dei prossimi impegni degli azzurri, partendo dalla trasferta di Verona in programma sabato prossimo alla ripresa del campionato.