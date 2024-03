Gazzetta - Acerbi scosso dopo il caso Juan Jesus: cosa ha raccontato in privato

Francesco Acerbi è scosso si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport che racconta di un ragazzo che si sta concentrando solo sugli allenamenti ad Appiano Gentile ma che inevitabilmente sa perfettamente che, in caso di squalifica pesante per il caso Juan Jesus, la sua avventura all'Inter sarebbe finita in maniera definitiva.

Acerbi scosso dopo il caso Juan Jesus

Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport su Francesco Acerbi: