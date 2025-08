Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano via X conferma l'imminente chiusura degli affari Juanlu Sanchez e Miguel Gutiérrez:

"Juanlu e Miguel Gutierrez vogliono entrambi unirsi al Napoli il prima possibile. Come riportato negli ultimi due giorni, le trattative con Siviglia e Girona sono in fase finale, mentre il Napoli sta lavorando per concludere entrambi gli accordi".