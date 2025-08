"Se salta il Napoli, non vado al Wolves", Sky: Juanlu vuole solo gli azzurri, l'ha comunicato al Siviglia

Calciomercato Napoli - Novità per quanto riguarda Juanlu Sanchez e la trattativa coi partenopei, con Gianluca Di Marzio, collega esperto di mercato di Sky Sport, che annuncia l'ormai imminente chiusura dell'affare col Napoli. E svela:

"Il Napoli vuole chiudere l’arrivo di Juanlu Sanchez. Si attende però che il Siviglia accetti l’ultima offerta presentata per il suo cartellino, leggermente più alta ma senza bonus, da 17 milioni di euro. Come gli azzurri, anche il giocatore classe 2003 sta attendendo il via libera dal club spagnolo, con cui ha avuto un incontro insieme ai suoi agenti.

Per quanto riguarda Juanlu Sanchez, il giocatore vuole fortemente il Napoli, tanto da essersi imposto col Siviglia per la cessione. Lo spagnolo ha fatto sapere al suo club che non è intenzionato ad accettare l’offerta del Wolverhampton se non dovesse andare in porto il passaggio in Italia".