L'Inter non ha gradito per niente le dichiarazioni di Acerbi ai media: il retroscena

Napoli - Emergono altri dettagli interni all'Inter sulla vicenda Acerbi-Juan Jesus. L'edizione odierna del Corriere dello Sport oltre a raccontare il faccia a faccia avvenuto ieri tra il difensore nerazzurro e la dirigenza ha anche spiegato perché l'Inter in tutto questo non ha fatto alcun comunicato sull'accaduto. Una scelta strategica ma anche di opportunità su una questione molto spigolosa e delicata.

L'Inter ufficialmente, si legge sul Corriere dello Sport, ha preferito non fare nessun comunicato su Francesco Acerbi, restando dunque in silenzio, perchè vuole aspettare cosa dirà la Procura Federale. Una posizione attendista, ma non di certo nel voler difendere a tutti i costi il proprio tesserato. A prescindere da tutto, la dirigenza interista non ha gradito le dichiarazioni rilasciate da Acerbi ai giornalisti. Il club lo ha fatto presente al proprio interessato. Motivo? Hanno alimentato ancora più tensioni in una situazione di non facile risoluzione. la società si sarebbe aspettato il silenzio di Acerbi in attesa che gli organi di giustizia sportiva facessero le loro indagini.