130 milioni per portare Osimhen via da Napoli: due club della Premier League su tutti

Calciomercato Napoli - Napoli pronto a salutare la prossima estate Victor Osimhen. Il suo sogno è la Premier League ed è sfida a due tra due club rivali per acquistarlo dal Napoli con la clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Come scrive Repubblica, Chelsea e Arsenal su tutte sono interessate a chiudere per il giocatore nigeriano.