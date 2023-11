Ultras Napoli e Avellino, scontri violentissimi nella partita di Calcio a 5 | VIDEO

Scontri violentissimi tra ultras Napoli e Avellino! Le due tifoserie - che non si incontrano mai nel calcio che conta - sono arrivate allo scontro dopo la partita di Calcio a 5 tra Napoli e Sandro Abate Avellino.

I nepoletani hanno colpito le auto degli avellinesi a sassate, compiendo quello che viene descritto come un "raid" ai danni degli irpini, che di tutta risposta si sono scagliati contro gli ultras napoletani. Scontri violenti al termine dei quali si contano quattro feriti e quattro fermati dalla Polizia all'esterno dello stadio Pala Del Mauro.

Secondo le ricostruzioni della Polizia, circa trenta ultras Napoli erano arrivati armati di bastone colpendo le automobili, per poi affrontare gli ultras dell'Avellino a tu per tu. Uno dei feriti è stato trasportato via in ambulanza.

