SSC Napoli ha raggiunto un accordo con Radio CRC per trasmettere in esclusiva in Campania la radiocronaca di tutte le partite della stagione sportiva 2024/2025. Radio CRC sarà al fianco del Napoli con interviste settimanali esclusive e con un palinsesto giornaliero dedicato a raccontare la vita del Club e dei suoi protagonisti all’interno del format “Qui Radio Napoli”.