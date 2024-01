Uno spiacevole episodio ha coinvolto il nostro giornalista Marco Lombardi inviato allo stadio Olimpico Grande Torino per raccontarvi - come sempre - pre-partita e post-partita al seguito del Napoli. A fine partita all'esterno della Tribuna è stato preso di mira da una serie di tifosi del Torino che gli hanno intimato di allontanarsi ed hanno provato ad interrompere la trasmissione mostrando oggetti vietati in diretta.

