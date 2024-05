Notizie Napoli calcio. Ennesima sconfitta per il Napoli, battuto per 2-0 al Maradona dal Bologna. Pioggia di fischi per i partenopei, che hanno lasciato il campo a testa bassa.

La prestazione non è piaciuta per niente a De Laurentiis, per questo la società azzurra ha deciso che nessun tesserato parlerà nel post partita dopo la sconfitta contro il Bologna. A riportarlo sono i colleghi di Dazn.