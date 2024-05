Napoli-Bologna 0-2, l'attaccante felsineo Dan Ndoye segna uno dei due gol decisivi allo stadio Maradona e regala al Bologna il terzo posto in classifica.

A fine partita Ndoye è uscito dallo stadio per andare a salutare un amico: i tifosi del Napoli non hanno potuto fare a meno di notarlo ed hanno provato ad attirare la sua attenzioni in tutti i modi, chiamandolo per una foto.

