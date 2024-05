Al 32' viene ammonito Khvicha Kvaratskhelia per proteste nei confronti dell'arbitro Pairetto reo, per il georgiano, di non aver fischiato un calcio di punizione dopo una trattenuta di Posch. Kvaratskhelia va su tutte le furie per la decisione di Pairetto che viene giudicata errata anche da Marelli a Dazn: "La decisione di Pairetto è sbagliata: c'era fallo su Kvaratskhelia".

E spunta il labiale di Kvaratskhelia, che nella protesta dice: "Finito, finito!".