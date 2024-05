Bologna, Thiago Motta a Dazn: "Grande vittoria contro una squadra forte! Champions? La mia felicità è un'altra"

Notizie Napoli calcio. Thiago Motta, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Bologna 0-2:

“Lavoriamo bene, abbiamo grande voglia di fare cose importanti ed anche oggi c’è stata una grande prestazione ed una grande vittoria in uno stadio importate contro un squadra forte”.

Champions League? La mia felicità è vedere il gruppo, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte. Non faccio conti e non vedo la classifica, metto tutta l’energia nel mio lavoro con questi ragazzi fantastici. Sono contento per i nostri tifosi che ci seguono sempre e sostengono i ragazzi anche nelle difficoltà, sono contento per loro perchè se lo meritano come la squadra”.

Ravaglia e non Skorupski? Si merita di giocare anche Ravaglia, abbiamo due grandissimi portieri che meriterebbero entrambi di scendere in campo. Le scelte non le azzecco io, mi fido di quello che vedo ed analizzo durante le partite. Sono loro a farmi capire chi deve iniziare, io devo sbagliare il meno possibile ed essere onesto con ognuno di loro”.

Infortunio Zirkzee? Dobbiamo valutarlo, ha sentito un fastidio al flessore sinistro. Ora vedremo con lui e prenderemo la migliore decisione".

Atalanta-Roma può darci la Champions? Noi abbiamo fatto la nostra parte facendo una grande partita vincendo. Domani mi interessa vedere solo una bella partita anche per il bene del nostro calcio".