Condò: "Agonia Napoli, è una via crucis! Sembra che la squadra non voglia arrivare in Conference League"

Notizie Napoli calcio. Il giornalista Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Bologna 0-2:Â

“Quella del Napoli è un’agonia, il pensiero va a dove ti trovavi 12 mesi fa e dove sei precipitato ora. L’intero ambiente, compresi i calciatori, stanno sperando che finisca presto la stagione. Sembra che nessuno voglia concentrarsi sulla qualificazione in Conference League, anzi sembra quasi che molti di loro non la vogliano fare. Senza le coppe ti dovrai concentrare sul campionato per provare a risalire e tornare protagonista nella prossima stagione. Altre due partite e questa via crucis sarà finita”.