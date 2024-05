La "faccia" va messa in campo, non davanti alle telecamere

Notizie Napoli calcio. Ennesima disfatta per il Napoli, sconfitto senza appello per 2-0 al Maradona dal Bologna. Dopo la gara la società ha indetto il silenzio stampa, come confermato dal responsabile della comunicazione Nicola Lombardo:

"Non è ero che nessuno vuole metterci la faccia, ci saranno momenti a breve per parlare con i media. E’ un momento complicato e dispiace per i tifosi che sono i clienti e l’anima di una squadra di calcio, senza di loro non ci sarebbero squadre".

Poche parole che però portano ad una riflessione: davvero c'è ancora qualche tifoso che vuole sentire le solite frasi fatte dei calciatori in questo momento? I pensieri standard come "Daremo tutto per l'Europa fino alla fine", oppure "Ci crediamo ancora", stridono enormemente con l'atteggiamento che questa squadra sta ripropondendo ogni volta che entra in campo.

La stagione è andata a farsi benedire già da tempo, così come l'orgoglio di una squadra che indosserà il tricolore per altre due partite: qualcosa si è rotto, questo è evidente, ma da qui ad entrare con il capo chino ad ogni partita è francamente inaccettabile. La faccia la si perde (e già la si è persa) di più con questo atteggiamento piuttosto che non pronunciando le solite, stucchevoli, dichiarazioni ai media...