"Succede sempre che si sbloccano col Napoli, come con Cerri!", tam tam sui social, lo sottolineano tutti. Una maledizione, quella del Napoli che ormai sembra destinato a subire i "primi gol in Serie A, o in stagione" di ogni avversario che affronta.

Anche oggi, in Napoli-Bologna, Meret ha subìto gol da Ndoye e Posch, entrambi al primo gol in stagione in campionato. Aggiungendosi alla lista, nelle ultime settimane, dei gol subiti da Cerri, Abraham e Success in Udinese-Napoli 1-1.