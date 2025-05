Sky - Conte sorride, novità importanti sul rientro di David Neres: le ultime sul recupero

Ultime notizie SSC Napoli - Non ci sarà domenica nella terzultima di campionato, giornata che potrebbe essere ulteriormente significativa nella corsa allo scudetto, ma David Neres punta al rientro nel turno seguente al Tardini contro il Parma. A svelarlo è la redazione di Sky Sport.

L'attaccante brasiliano, assente nelle tre vittorie contro Monza, Torino e Lecce per una lesione muscolare al polpaccio, vede il rientro nelle ultime decisive gare. Due gol e 6 assist in Serie A per Neres, uno dei fattori (spesso a gara in corso) per Conte.

"Filtra un discreto ottimismo per il suo rientro a Parma, i prossimi giorni saranno molto importanti per verificare le condizioni e il miglioramento di David Neres", ha dichiarato l'inviato a Castel Volturno, Massimo Ugolini.