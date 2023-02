Shock Manchester City, rischia la retrocessione! Bilanci truccati: i dettagli

Notizie calcio - La Premier League come la Serie A. Dopo il caso Juventus, ecco che in Inghilterra è scoppiato lo scandalo Manchester City: la Premier League, che in contemporanea pubblica tutto sul suo sito, accusa infatti i Citizens dello sceicco emiratino Mansour bin Zayed di aver falsificato i bilanci dal 2009 al 2018.

Manchester City bilanci falsi, rischio retrocessione!

Una situazione incredibile che sta scuotendo il calcio britannico: come riporta l'edizione odierna di Repubblica, la Premier League, che non applica alcuna prescrizione temporale alle sue indagini, sostiene che il Manchester abbia infranto le regole almeno 113 volte fino al 2018 e, negli ultimi quattro anni «non avrebbe fornito le documentazioni necessarie ». Il sospetto è che il City abbia mascherato i veri compensi di allenatori, giocatori e agenti (come quello di Yaya Touré) per aggirare le regole del Fair Play Finanziario inglese che impone di spendere non più di quanto si guadagni in un anno

Se confermata la colpevolezza, anche per lo stellare club allenato da Pep Guardiola si prospetta una penalizzazione di molti punti o persino la retrocessione in Championship.