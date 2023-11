Sfogo contro gli arbitri inglesi, la FA richiama ufficialmente De Zerbi: i dettagli

Notizie calcio. La Football Association "richiama" Roberto De Zerbi dopo le sue frasi giudicate irriguardose nei confronti della classe arbitrale inglese. Come riporta Sky Sports UK, il tecnico del Brighton ha evitato una multa - o peggio, una squalifica - per le sue dichiarazioni rilasciate dopo il pareggio in campionato contro lo Sheffield United.

Al termine della sfida, finita 1-1 anche a causa dell'espulsione di Dahoud, l'ex allenatore del Sassuolo aveva parlato dell'arbitraggio di John Brooks in questi termini: "Sono onesto e chiaro: non mi piace l'80% degli arbitri inglesi. Non è una novità. Non mi piacciono, non mi piace il loro comportamento in campo. L'Inghilterra è l'unico Paese dove esiste il VAR ma non sei sicuro che si prenda una decisione corretta. In altri Paesi invece devi essere sicuro al 100%".