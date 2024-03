Repubblica - Squalifica Acerbi, non solo le 10 giornate: rischia una squalifica a tempo!

Ultime notizie Serie A - Sebbene il profilo basso scelto inizialmente da Juan Jesus, ieri Acerbi s'è difeso dopo l'esclusione dalla Nazionale: «Dalla mia bocca certe cose non sono uscite. Ha capito male». E allora Juan Jesus è stato costretto, via social, a tornare sull'argomento: «Mi ha detto: 'Sei solo un negro, vai via', a me non sta bene», più o meno al minuto 59 di Inter-Napoli di domenica. Ripreso dalle telecamere, Juan Jesus si è lamentato subito con l’arbitro La Penna.

E cosa rischia adesso Acerbi per l'insulto razzista a Juan Jesus? Lo scrive Repubblica nell'edizione nazionale:

"Una cosa che vale almeno dieci giornate di squalifica, ma di più la vergogna per aver usato espressioni inaccettabili. Dove stia la verità, dovrà scoprirlo la Procura federale Figc, a cui oggi arriverà dal giudice sportivo la richiesta di supplemento d’indagine. Saranno sentiti i due protagonisti — forse addirittura insieme — e alcuni loro compagni, a partire da Thuram, a cui Acerbi ha subito chiesto aiuto, indicandolo: «Lui lo sa che non sono razzista!». Se l’indagine della Procura federale dovesse confermare la matrice razzista delle parole di Acerbi, l’articolo violato sarebbe il 28 del Codice di Giustizia Sportiva, che sanziona i“comportamenti discriminatori”. Le pene sono severe. Il comma 2 dell’articolo prevede infatti che il calciatore sia punito “con la squalifica per almeno 10 giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo”. È però ovviamente necessario che la violazione sia accertata con prove inoppugnabili".