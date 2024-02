Perché la Lega Serie A ha tolto il gol a Ngonge

Prima grande gioia in azzurro oggi per Cyril Ngonge, almeno sul campo e nel cuore suo e dei tifosi azzurri poiché formalmente - come annunciato dalla Lega Serie A - è un autogol di Dawidowicz e non la primissima rete partenopea per il neo acquisto subentrato quest’oggi a mezz’ora dalla fine.

Napoli-Verona, perché è stato tolto il gol a Ngonge

Ma perché c’è stata questa scelta? Si tratta di un tecnicismo: sulla conclusione dell’esterno francese, infatti, c’è stato un tocco del difensore avversario. Una deviazione che ha portato al cambio marcatore poiché il tiro del giocatore, in realtà - almeno in termini geometrici secondo la Lega - non era diretto verso lo specchio ma sarebbe stato il tocco a determinare che la palla alla fine entrasse in porta.