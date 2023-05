Michele Pazienza ha fatto una grande stagione con l'Audace Cerignola ed ha attirato su di se gli occhi di alcuni club. Come riportato dal portale Tuttobenevento.it, il ballottaggio è tra l'ex azzurro Michele Pazienza e Andreoletti per la panchina del Benevento.

Pazienza per il Benevento

Sono in corso le dovute valutazioni che terranno anche conto di parametri come l'esperienza e la conoscenza del girone C.

