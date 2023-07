Nuova maglia Napoli, sui social spuntano i leak di tutte e 3 le divise! | FOTO

Nuova maglia Napoli, manca sempre meno allo svelamento delle nuove divise di gioco della SSC Napoli. Lunedì alle ore 15:00 avverrà la presentazione ufficiale della maglia azzurra con lo Scudetto cucito sul petto. Sui social in queste ore stanno circolando tre foto della prima, seconda e terza divisa della squadra di Garcia.

Ci limitiamo a descrivere queste immagini, anche perché non si sa se siano queste o meno le reali magliette che il Napoli presenterà poi lunedì pomeriggio.

Per quanto riguarda la prima, (di cui è possibile vedere un render creato al pc in allegato) spiccano i richiami al tricolore sul colletto e sulle maniche, così come lo Scudetto cucito al centro del petto. La scritta MSC è in bianco, e la maglia ha un colore azzurro molto tenue.

Per quanto riguarda la seconda (anche di questa c'è un render in allegato), è bianca con uno sfondo raffigurante lo skyline di Napoli e del Vesuvio. La terza è invece grigio scura con dei richiami tribali verdi sulle maniche e sul colletto. Clicca su foto allegate per vedere il render della prima e seconda maglia: