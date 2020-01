Napoli-Fiorentina, Sky: Ospina ancora tra i pali, scelte obbligate in difesa. Lobotka e Demme a disposizione

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito delle ultime novità in casa Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Emergenza in difesa, con le scelte obbligate: Ospina ancora in porta con Di Lorenzo o Hysaj costretti ad adattarsi a sinistra. Demme e Lobotka sono a disposizione anche se devono ancora inserirsi. Callejon è l'opzione principale sulla fascia destra, con Insigne dall'altra parte ed Arkadiusz Milik in vantaggio su Dries Mertens che non è ancora al top della condizione".