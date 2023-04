Magra consolazione: Juve prima in classifica per uova di Pasqua vendute!

C’è una classifica speciale in cui la Juventus è prima e che testimonia la passione di milioni di italiani per i colori bianconeri e il radicamento sull’intero territorio della Vecchia Signora. Le uova pasquali di cioccolato brandizzate Juve sono state infatti quelle più vendute in ambito calcistico.

Niente da fare per Inter e Milan, precedute di misura e relegate al secondo e al terzo posto. Fuori dal podio quindi le altre big, come Roma, Napoli e Lazio. E’ quanto emerge dall’Osservatorio dei ‘Supermercati il Gigante’ (20 ipermercati, 27 superstore e 14 supermercati) che ha fatto il punto sulle vendite pasquali delle ‘uova’, che fanno segnare un +10% rispetto al 2022.

Il calcio però non può niente contro le altre proposte griffate. Dominano le ‘uova’ di Superman, Batman, Spiderman e le principesse Disney, seguite dall’intramontabile Barbie.