Litigio ADL-Sky, Repubblica: il presidente vuole che i suoi tesserati siano intervistati solo da giornalisti napoletani

Napoli - L'edizione online di Repubblica svela il motivo che ha portato ieri il presidente De Laurentiis a litigare con Sky che stava facendo l'intervista al calciatore Matteo Politano. Il numero uno della SSC Napoli - secondo il quotidiano - ha iniziato una vera e propria crociata verso i media:

"Intanto però resta la figuraccia a livello internazionale, anche per l'immagine del club azzurro. De Laurentiis ha iniziato una vera e propria crociata contro i media. Prima ha abolito fino al termine del campionato le conferenze pre-partita del tecnico del napoli. Poi il presidente ha imposto ai suoi tesserati di non parlare con Dazn. In Spagna la scena (sceneggiata) con Politano è diventata virale.

Protagonista Aurelio De Laurentiis, che ha fatto irruzione in diretta tv davanti alle telecamere di Sky per interrompere una banalissima intervista di Matteo Politano, con tanto di urla e spintoni a un cameraman. Sorprendente il motivo: il presidente vorrebbe che i suoi giocatori fossero d'ora in poi intervistati solo da giornalisti napoletani e tifosi del Napoli".