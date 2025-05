Ipotesi festa scudetto, Repubblica: ADL lavora a qualche ospite d'onore, la reazione di Conte

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive di Napoli-Cagliari e dell'ipotetica festa scudetto:

"Ma ci sono e saranno veleni anche nella coda. In Lega Calcio ieri è stato infatti aspro lo scontro tra Aurelio De Laurentiis e Beppe Marotta per decidere data e orario con la contemporaneità obbligatoria per prima e seconda della classifica - dell’ultima giornata di campionato, in cui si assegnerà il titolo. Alla fine è stata trovata una soluzione di compromesso e sarà anticipata pure Como-Inter, per lasciare spazio anche all’eventuale organizzazione di uno spareggio (lunedì prossimo), che è matematicamente numeri alla mano ancora possibile. I tempi sono però strettissimi perché i nerazzurri saranno impegnati il 31 maggio a Monaco nella finale di Champions League contro il Psg. Le esigenze delle due contendenti erano diverse e si è dovuta trovare dunque una soluzione a metà strada, che ha però scontentato tutti. Come due anni fa a Udine, quando Spalletti esultò di giovedì, il rush finale sarà relegato difatti in una giornata feriale: meno adatta per gli auspicati festeggiamenti.

Dietro alle quinte si lavora anche al piano per la festa, con il cerimoniale della premiazione da parte della Lega già pronto, in caso di successo finale del Napoli. De Laurentiis si sta dando a sua volta da fare per rendere ancora più emozionante la serata al Maradona con qualche ospite d’onore. Ma Conte non ne vuole sapere e tiene la guardia alta".