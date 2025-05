Gazzetta - Se succede quello a cui in pochi credono, c'è una tesi che verrà presa come una gufata o una barzelletta

Ultime notizie SSC Napoli - Chi non pensa che la corsa scudetto sia chiusa prenda queste righe come ipotesi di assegnazione dello scudetto al Napoli. Inizia così un editoriale della Gazzetta dello Sport.

“Se succede quello a cui in pochi credono, cioè il ribaltone all’ultima giornata, la tesi che sarà esposta qui verrà presa come una gufata o una barzelletta. Amen. Si corre il rischio, il Napoli si prepara ad accogliere il quarto scudetto e l’Inter, almeno fino alla finale di Champions, ad annaspare nelle lacrime del rimpianto. Quindi, a meno di stupefacenti sorprese, non vince la squadra più forte, ma quella che lo ha voluto di più”