Infortunio Zielinski, out contro la Roma: ecco quanto tempo resterà fuori

Notizie calcio Napoli. Alla vigilia di Napoli-Roma, gara fondamentale per i destini dei giallorossi ma anche degli azzurri, all'ultima spiaggia per quanto riguarda una possibile rincorsa europea, ecco la cattiva notizia per i partenopei: si è fatto male Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco si è fermato durante l'allenamento di venerdì, come comunicato ufficialmente dal Napoli in una nota pubblicata sul proprio sito. E dunque salterà la sfida contro la Roma, ma non solo.

Infortunio Zielinski, i tempi di recupero

Zielinski ha avuto subìto una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. Secondo quanto riportato da Goal.com, l'ex centrocampista dell'Empoli dovrebbe rimanere lontano dai campi di gioco per una quindicina di giorni circa, al massimo 20.