Gazzetta - Elmas ha voluto solo il Napoli, ADL non crede ai propri occhi: oggi incontra i suoi compagni

Calciomercato Napoli - Elmas torna a Napoli ad un prezzo più basso rispetto a quanto era stato venduto un anno e mezzo fa. Le ultime da Gazzetta:

Rieccolo Elmas è "atterrato" in albergo intorno alle ventitré, ha voluto solo il Napoli, niente altro che il Napoli, dal quale si era staccato nel gennaio del 2024, con il Lipsia che per averlo mise uno sull'altro 25 milioni di euro: De Laurentiis, che ha fiuto, l'ha ripreso in prestito (un paio di milioni) e quasi non crede ai propri occhi o al portafogli. Il programma di giornata è definito: Elmas va a Castel Volturno in mattinata per le visite mediche, poi la firma, l'incontro con i compagni - e ce ne sono di amici - e a seguire un balzo verso il "suo" stadio, il Maradona.