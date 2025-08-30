Gazzetta - Elmas ha voluto solo il Napoli, ADL non crede ai propri occhi: oggi incontra i suoi compagni

Elmas è di nuovo azzurro Napoli, nelle prossime ore visite e incontro con i compagni prima di Napoli-Cagliari

Calciomercato Napoli - Elmas torna a Napoli ad un prezzo più basso rispetto a quanto era stato venduto un anno e mezzo fa. Le ultime da Gazzetta:

Rieccolo Elmas è "atterrato" in albergo intorno alle ventitré, ha voluto solo il Napoli, niente altro che il Napoli, dal quale si era staccato nel gennaio del 2024, con il Lipsia che per averlo mise uno sull'altro 25 milioni di euro: De Laurentiis, che ha fiuto, l'ha ripreso in prestito (un paio di milioni) e quasi non crede ai propri occhi o al portafogli. Il programma di giornata è definito: Elmas va a Castel Volturno in mattinata per le visite mediche, poi la firma, l'incontro con i compagni - e ce ne sono di amici - e a seguire un balzo verso il "suo" stadio, il Maradona.

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
