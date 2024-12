Dramma in Fiorentina-Inter, malore Bove trasporto in ospedale privo di sensi | FOTO

Serie A - Dramma a Firenze con Fiorentina-Inter sospesa per un malore di Bove in campo. Il giocatore ha perso i sensi sul terreno di gioco ed è caduto a terra. Subito dopo l'intervento dei medici e il trasporto d'urgenza in ospedale.

