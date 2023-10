Dalla Spagna: Lopetegui è sulla lista di De Laurentiis! L'allenatore apre al Napoli

L'esonero di Garcia sembra ormai un fatto scontato, anche se al momento l'allenatore francese resta sulla panchina del Napoli. Oltre al nome di Antonio Conte, circola anche quello di Julen Lopetegui, allenatore spagnolo sulla panchina del Wolverhampton fino alla stagione scorsa.

Lopetegui al Napoli?

Anche in Spagna confermano l'intererssamento del Napoli per Lopetegui e oggi il quotidiano Relevo lo indica espressamente tra i candidati alla panchina partenopea. Tuttavia, come precisa lo stesso giornale spagnolo, Lopetegui aspetta il progetto giusto da cui ripartire e sebbene in cima alle sue preferenze ci sia ancora la Premier League, lui starebbe sorprendentemente pensando anche al Napoli.

Ultime news. "Le prossime ore saranno decisive in un senso o nell'altro", scrive Relevo, che ricorda come si tratterebbe della prima esperienza in Serie A per Lopetegui. Il tecnico resta in attesa.